Овечкин и Макдэвид – лучшие игроки мира сейчас по версии генменеджеров клубов КХЛ, Кузнецов и Кучеров получили по одному голосу
Александр Овечкин и Коннор Макдэвид названы лучшими хоккеистами мира.
В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не принял участия в проекте.
Александр Овечкин и Коннор Макдэвид были названы лучшими хоккеистами мира сейчас. Они разделили первое место (по 6 голосов).
По 2 руководителя клубов КХЛ выбрали Нэтана Маккиннона и Кирилла Капризова. По одному голосу получили Кэйл Макар, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров. Еще один руководитель воздержался от ответа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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