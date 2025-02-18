Овечкин и Макдэвид – лучшие игроки мира сейчас по версии генменеджеров клубов КХЛ, Кузнецов и Кучеров получили по одному голосу

Александр Овечкин и Коннор Макдэвид названы лучшими хоккеистами мира.

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не принял участия в проекте.

Александр Овечкин и Коннор Макдэвид были названы лучшими хоккеистами мира сейчас. Они разделили первое место (по 6 голосов).

По 2 руководителя клубов КХЛ выбрали Нэтана Маккиннона и Кирилла Капризова . По одному голосу получили Кэйл Макар, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров. Еще один руководитель воздержался от ответа.