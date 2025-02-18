Ротенберг после 5:3 с «Северсталью»: «Заврагин здорово добавляет. Это единственный 19-летний вратарь, который сейчас является номером один в КХЛ»
17 февраля СКА обыграл «Северсталь» со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы работаем дальше, у нас сейчас будет возможность подготовиться к следующей игре. Но мы считаем, что мы стабилизируем сейчас состав, звенья здорово действуют и Кузнецов с краю здорово сыграл. Поэтому я считаю, что мы нашли эти решения.
И вратаря тоже хочу поздравить нашего, Егора Заврагина, с очередной победой. Он здорово добавляет, и это единственный 19-летний вратарь, который является номером один сейчас в лиге.
Да, у нас есть травмированный Плешков, он скоро вернется. Так же, как и Плотников, и Грицюк, и Иван Зинченко. Но я хочу сказать, что наш вратарь добавляет с каждой игрой и будет дальше прогрессировать. Очень важно прогрессировать», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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