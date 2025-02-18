Маршанд о Канаде и США в финале: «В хоккее нет большего соперничества. Рады, что можем еще раз сразиться с этими ребятами»
Брэд Маршанд высказался о матче Канады с США в финале Турнира четырех наций.
17 февраля Канада обыграла Финляндию (5:3) в Бостоне и вышла в финал турнира, где сыграет против США.
Напомним, в матче группового турнира канадцы уступили США со счетом 1:3. Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля.
«Матч будет напряженным. Они показали, в какой хоккей могут играть. Они дают не так много шансов. В четверг они будут готовы к жесткой борьбе. Мы такие же.
Мы очень рады, что можем еще раз сразиться с этими ребятами. В хоккее нет большего соперничества, чем Канада – США. Это матч, которого все хотели», – сказал нападающий сборной Канады и «Бостона» Брэд Маршанд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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