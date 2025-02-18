Маккиннон о финале против США: «Чувствуем, что можем победить этих ребят. Планируем выступить немного лучше»
Нэтан Маккиннон высказался о матче Канады с США в финале Турнира четырех наций.
17 февраля Канада обыграла Финляндию (5:3) в Бостоне и вышла в финал турнира, где сыграет против США.
Напомним, в матче группового турнира канадцы уступили США со счетом 1:3. Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля.
«Последнее, чего мы хотели, – это вернуться домой.
Мы с удовольствием снова сыграем с США. Чувствуем, что можем победить этих ребят.
В четверг мы планируем выступить немного лучше», – сказал нападающий сборной Канады и «Колорадо» Нэтан Маккиннон после победы над Финляндией.
США и Канада оторвались от остального мира. Чем закончился групповой этап Турнира 4 наций
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем