Маккиннон о финале против США: «Чувствуем, что можем победить этих ребят. Планируем выступить немного лучше»

Нэтан Маккиннон высказался о матче Канады с США в финале Турнира четырех наций.

17 февраля Канада обыграла Финляндию (5:3) в Бостоне и вышла в финал турнира, где сыграет против США.

Напомним, в матче группового турнира канадцы уступили США со счетом 1:3. Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля.

«Последнее, чего мы хотели, – это вернуться домой.

Мы с удовольствием снова сыграем с США. Чувствуем, что можем победить этих ребят.

В четверг мы планируем выступить немного лучше», – сказал нападающий сборной Канады и «Колорадо » Нэтан Маккиннон после победы над Финляндией.

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