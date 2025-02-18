Валерий Каменский: «КХЛ развивается, интерес к лиге очень большой. Это видно по количеству зрителей и по накалу на матчах. Мы видим много аншлагов»
Валерий Каменский отметил, что интерес к хоккею в России продолжает расти.
«КХЛ развивается, интерес к лиге очень большой. Это видно по количеству зрителей и по накалу на матчах. Мы видим много аншлагов, это тоже радует. Команды борются за каждое очко, а клубы, которые слабо начали, всеми силами пытаются попасть в плей-офф.
За последние пять лет интерес к хоккею в России вырос и продолжает расти. В стране открывается много стадионов, к нам в лигу приезжают сильные игроки», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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