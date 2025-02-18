Аймурзин о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этой регулярке: «Поставил бы 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей»

Данил Аймурзин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкин побьет рекорд результативности Уэйна Гретцки в текущей регулярке НХЛ?

– Если продолжит забивать каждую ночь, как сейчас, – вообще спокойно. Пока все идет к тому, что прежнее достижение падет. Посмотрите, что он творит, несмотря на травму.

Читал, что, согласно прогнозам самой лиги, это случится уже в ближайшее время. Я бы поставил 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей.

– Перед началом регулярки предполагали, что он будет смотреться настолько ярко?

– Особо не размышлял на эту тему. Мне кажется, Александр много забивал всегда. Просто предыдущий сезон получился для него не слишком удачным, вот все и разволновались. А сейчас он опять регулярно огорчает вратарей, как в молодости, и болельщики довольны.

– Как считаете, не стоит ли в России объявить день, когда Овечкин побьет достижение Гретцки, его именем?

– Идея интересная, но кто меня спросит? Очевидно, он навсегда войдет в историю мирового хоккея. С другой стороны, рекорды созданы для того, чтобы их били. Уверен, и свершение россиянина рано или поздно перепишут, – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин.