Бояркин о вызове 11 игроков «Барыса» на Азиатские игры: «Руководство решило, что турнир важен для республики. Чтобы дети на что-то ориентировались и видели, что команда может выигрывать»

Никита Бояркин объяснил вызов 11 игроков «Барыса» на Азиатские игры.

«Решение принимало руководство. Понятно, что у нас сейчас не лучшая ситуация в плане таблицы.

Решили, что турнир в Азии очень важен для нашей республики. Чтобы дети на что-то ориентировались и видели, что команда может выигрывать. Поэтому решили отправить туда игроков», — сказал голкипер «Барыса ».