Ротенберг о Заврагине: «Где еще в КХЛ играет 19-летний вратарь? Надо его поддерживать. Третьяку в ЦСКА Тарасов дал возможность играть, и он стал величайшим вратарем в истории мирового хоккея»

Роман Ротенберг сравнил Егора Заврагина с Владиславом Третьяком.

СКА обыграл «Барыс» со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь петербуржцев Егор Заврагин отразил 21 из 23 бросков.

– Два гола, которые «Барысу» удалось забить, они были однотипными. Не связываете ли это с тем, что 19-летний гигант немножко неопытный?

– Кто дал бросить? Вопрос всегда, кто дал бросить. Надо разобрать. А сколько он вытащил сегодня?

Надо отметить, что в СКА играют 19-летние игроки на лидерских позициях. Многие журналисты это у нас не отмечают. А это неправильно. Надо поддерживать тех ребят.

В какой еще команде КХЛ играет 19-летний вратарь? Причем здорово играет. Надо его поддерживать. Если мы не будем давать возможность таким игрокам развиваться, у нас никогда не будет нового Третьяка .

Потому что Третьяку тоже в свое время главный тренер ЦСКА Анатолий Владимирович Тарасов дал возможность играть Третьяку. И он стал самым великим вратарем в истории мирового хоккея.

И только проходя через такие стрессовые ситуации, игроки могут развиваться. Это тоже нужно отмечать. Вот сколько лет [Никите ] Бояркину? Какого он года?

– 1998-го

– 98-го, а наш 2005 года. И, скажем так, свою микродуэль он сегодня выиграл у очень сильного вратаря. Бояркин – очень сильный вратарь. Мы его хорошо знаем по сборной [Казахстана ] и вообще в целом. Бояркин очень сильный вратарь.

И Бояркин сегодня здорово сыграл. Он не дал нам забить. Мы могли больше забить сегодня. У нас было много хороших моментов. Но отлично сыграл вратарь команды «Барыс», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Самый мощный 19-летний игрок в мире». Вратарь СКА подарил гол сопернику, но Ротенберг доволен