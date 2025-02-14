Ротенберг о Заврагине: «Где еще в КХЛ играет 19-летний вратарь? Надо его поддерживать. Третьяку в ЦСКА Тарасов дал возможность играть, и он стал величайшим вратарем в истории мирового хоккея»
СКА обыграл «Барыс» со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь петербуржцев Егор Заврагин отразил 21 из 23 бросков.
– Два гола, которые «Барысу» удалось забить, они были однотипными. Не связываете ли это с тем, что 19-летний гигант немножко неопытный?
– Кто дал бросить? Вопрос всегда, кто дал бросить. Надо разобрать. А сколько он вытащил сегодня?
Надо отметить, что в СКА играют 19-летние игроки на лидерских позициях. Многие журналисты это у нас не отмечают. А это неправильно. Надо поддерживать тех ребят.
В какой еще команде КХЛ играет 19-летний вратарь? Причем здорово играет. Надо его поддерживать. Если мы не будем давать возможность таким игрокам развиваться, у нас никогда не будет нового Третьяка.
Потому что Третьяку тоже в свое время главный тренер ЦСКА Анатолий Владимирович Тарасов дал возможность играть Третьяку. И он стал самым великим вратарем в истории мирового хоккея.
И только проходя через такие стрессовые ситуации, игроки могут развиваться. Это тоже нужно отмечать. Вот сколько лет [Никите] Бояркину? Какого он года?
– 1998-го
– 98-го, а наш 2005 года. И, скажем так, свою микродуэль он сегодня выиграл у очень сильного вратаря. Бояркин – очень сильный вратарь. Мы его хорошо знаем по сборной [Казахстана] и вообще в целом. Бояркин очень сильный вратарь.
И Бояркин сегодня здорово сыграл. Он не дал нам забить. Мы могли больше забить сегодня. У нас было много хороших моментов. Но отлично сыграл вратарь команды «Барыс», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Самый мощный 19-летний игрок в мире». Вратарь СКА подарил гол сопернику, но Ротенберг доволен
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