Хедман о финале Турнира четырех наций: «США будут на домашнем льду, но я думаю, что Канада возьмет реванш»

Виктор Хедман считает, что Канада победит США в финале Турнира четырех наций.

В матче группового турнира канадцы уступили США со счетом 1:3. Финальная игра пройдет в Бостоне.

Хедман ответил на вопрос о том, кого назвал бы претендентом на победу в финале, если бы он был аналитиком на шведском телевидении.

«Ого, это сложный вопрос. Знаете, у меня Хэгги, много парней в сборной Канады, Генцел в США, так что я не могу действительно выбрать победителя…

Но если посмотреть на это, США будут на домашнем льду, но я думаю, что Канада возьмет реванш», – сказал защитник «Тампы » и сборной Швеции Виктор Хедман .

Сборную Канады возглавляет тренер «Тампы» Джон Купер . Нападающие «Лайтнинг» Брэйден Пойнт , Энтони Сирелли и Брэндон Хэйгл выступают за канадскую команду, форвард «Тампы» Джейк Генцел – за сборную США.