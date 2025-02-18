Хедман о финале Турнира четырех наций: «США будут на домашнем льду, но я думаю, что Канада возьмет реванш»
Виктор Хедман считает, что Канада победит США в финале Турнира четырех наций.
В матче группового турнира канадцы уступили США со счетом 1:3. Финальная игра пройдет в Бостоне.
Хедман ответил на вопрос о том, кого назвал бы претендентом на победу в финале, если бы он был аналитиком на шведском телевидении.
«Ого, это сложный вопрос. Знаете, у меня Хэгги, много парней в сборной Канады, Генцел в США, так что я не могу действительно выбрать победителя…
Но если посмотреть на это, США будут на домашнем льду, но я думаю, что Канада возьмет реванш», – сказал защитник «Тампы» и сборной Швеции Виктор Хедман.
Сборную Канады возглавляет тренер «Тампы» Джон Купер. Нападающие «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, Энтони Сирелли и Брэндон Хэйгл выступают за канадскую команду, форвард «Тампы» Джейк Генцел – за сборную США.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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