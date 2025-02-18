Игорь Кравчук: «Вертикаль в хоккее США налажена идеально. Нет фарм-лиг, зато все базируется на университетском спорте. Американцы – явные фавориты Турнира четырех наций»

Игорь Кравчук поделился мыслями о фаворите Турнира четырех наций.

– Перед стартом турнира вы говорили о том, что американцы становятся законодателем мод в мировом хоккее. Оказались правы?

– Да, вся вертикаль в хоккее США налажена идеально. Нет фарм-лиг, зато, как и в американском баскетболе и футболе, все базируется на университетском спорте.

Глубина состава, тактика – все это в матче с канадцами сработало на сборную США. Канада проиграла среднюю зону, плюс ее не выручили вратари.

Вообще у канадцев в последние годы какой-то вратарский неурожай. Как ни странно, не хватило им и первого центра, в этой позиции соперник смотрелся предпочтительнее.

– Ваш прогноз на итоги турнира?

– В таких быстрых соревнованиях возможен любой результат. Но объективно явный фаворит – американцы. Тем более что решающие матчи пройдут у них дома, в Бостоне, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .