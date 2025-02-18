Аймурзин сравнил Кучерова и Месси: «Никита напоминает Лео по манере игры. Оба – умеющие все виртуозы»

Данил Аймурзин сравнил Никиту Кучерова с Лионелем Месси.

«У нас просто нет исполнителей, сопоставимых с аргентинцем по степени величия и влияния. Но именно по манере игры Никита Кучеров действительно напоминает Лео.

Оба – умеющие все виртуозы», – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .

Аймурзин сравнил Овечкина и Роналду: «Криштиану забивает чаще хоккеистов, так что он еще больший уникум. Но Александр стал легендой, еще не завершив карьеру»