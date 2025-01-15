Гавриков о самых сложных соперниках: «Драйзайтль и Макдэвид. У «Колорадо» звено Маккиннона очень быстрое. Тройка Кучерова у «Тампы»

Владислав Гавриков назвал самых сложных соперников в НХЛ.

– Кто самые сложные соперники?

– Ребята из «Эдмонтона », против Драйзайтля и Макдэвида сложно. В принципе в каждой команде первая тройка – ударная, иногда есть даже два звена, с которыми тяжело. Против «Колорадо » сложно, звено Маккиннона очень быстрое. Тройка Кучерова у «Тампы ».

– Ваша пара с Андерсоном одна из сильнейших в лиге по целому ряду показателей. В чем ваш секрет?

– Он, как и я, трудолюбивый. Мы стараемся друг под друга открываться и друг другу помогать, много разговариваем на льду, что тоже помогает. Также он хорошо играет и в обороне, и в атаке.

Мне очень комфортно с ним играть. Единственное, что немного непривычно играть справа. Давно не играл справа.

– Вы в СКА играли справа.

– И в сборной тоже, но в последний раз справа играл на чемпионате мира в 2018 году. А так последние пять-шесть лет практически все время играл слева, – сказал защитник «Лос-Анджелеса » Владислав Гавриков .