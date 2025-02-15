Агент Аймурзина об интересе из НХЛ: «Приезжали североамериканские скауты. Данил хотел бы попробовать себя там после следующего сезона. Если передумает, продлим контракт с повышением зарплаты»
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.
– После того, как в «Северстали» остались Андрей Козырев и Кирилл Пилипенко, было решено и по контракту Данила Аймурзина?
– Перед переговорами с клубом по игрокам я разговаривал с Козыревым и сказал ему: «Андрей Леонидович, когда точно примете решение остаться в клубе, тогда мы будем общаться и по игрокам». Он ответил: «Окей».
Через некоторое время мне позвонили из «Северстали» по поводу Пилипенко, Аймурзина, Буренова, Давыдова, Пьянова и других. На что я сказал, что мне нужно сделать «звонок другу».
Я созвонился с Козыревым, и он сказал, что остается. После этого мы стали общаться по игрокам. Главным фактором по продлению контрактов был хоккей.
– Появлялась информация, что Аймурзин подписал контракт на небольшие деньги.
– Я считаю, что тот контракт, который он подписал, соответствует рынку. Я бы не сказал, что он небольшой.
Во-первых, Аймурзин – ограниченно свободный агент. Во-вторых, мы могли бы подписать на большую сумму при условии двух лет контракта. Но, даже если бы его выкупил другой клуб, его мечта бы отложилась еще на год, а он хотел бы после окончания следующего сезона попробовать себя в НХЛ.
Если Данил передумает, то мы продлим контракт с повышением заработной платы еще и в этом сезоне.
– К нему ведь большой интерес из-за океана?
– Да, даже сюда приезжали скауты – и не российские, которые работают на клубы НХЛ, а именно североамериканские, – сказал агент Александр Черных.
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