Аймурзин сравнил Овечкина и Роналду: «Криштиану забивает чаще хоккеистов, так что он еще больший уникум. Но Александр стал легендой, еще не завершив карьеру»
Данил Аймурзин сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду.
39-летний капитан «Вашингтона» провел 1465 матчей в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и забросил 879 шайб. На счету Криштиану Роналду 924 гола за карьеру.
«Тут, наверное, требуется сделать скидку на виды спорта. Понятно, что в хоккее результативность намного выше. Но Криштиану Роналду поражает чужие ворота чаще, чем хоккеисты. Поэтому он в какой-то степени является еще большим уникумом.
Но в хоккее тоже неслучайно появился такой термин, как «офис Овечкина». То есть фактически россиянин стал легендой, еще не завершив карьеру», – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
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