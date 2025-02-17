Аймурзин сравнил Овечкина и Роналду: «Криштиану забивает чаще хоккеистов, так что он еще больший уникум. Но Александр стал легендой, еще не завершив карьеру»

Данил Аймурзин сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду.

39-летний капитан «Вашингтона» провел 1465 матчей в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и забросил 879 шайб. На счету Криштиану Роналду 924 гола за карьеру.

«Тут, наверное, требуется сделать скидку на виды спорта. Понятно, что в хоккее результативность намного выше. Но Криштиану Роналду поражает чужие ворота чаще, чем хоккеисты. Поэтому он в какой-то степени является еще большим уникумом.

Но в хоккее тоже неслучайно появился такой термин, как «офис Овечкина ». То есть фактически россиянин стал легендой, еще не завершив карьеру», – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .