Овечкин о развитии телеграм-канала: «Команда занимается, главное – популяризация хоккея. Тронул момент, когда ребенок записал видео «Хочу быть как Овечкин»

Александр Овечкин рассказал о развитии своего телеграм-канала.

– Правда, что вы теперь развиваете свой Telegram‑канал?

– Моя команда делает маленькие шажочки в этом направлении, чтобы такое развитие было. Но самое главное для меня, чтобы шла популяризация хоккея.

Меня тронул момент, когда ребенок недавно записал видео «Хочу быть как Овечкин », в котором рассказал, как занимается спортом.

Я очень радуюсь, когда люди любят хоккей, болеют за этот вид спорта. А все остальное на фоне этого – ерунда, – сказал капитан «Вашингтона ».