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«Динамовская сила в Майами!» Овечкин поделился роликом со своими сыновьями в форме «Динамо»

Александр Овечкин поделился видео с прогулки с сыновьями в форме «Динамо».

«Динамовская сила в Майами! Илюша и Сережа настолько прониклись динамовским духом, что не снимают клубные майки даже тут», – приводит слова Овечкина телеграм-канал команды форварда.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал команды Александра Овечкина
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