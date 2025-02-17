«Динамовская сила в Майами!» Овечкин поделился роликом со своими сыновьями в форме «Динамо»

Александр Овечкин поделился видео с прогулки с сыновьями в форме «Динамо».

«Динамовская сила в Майами! Илюша и Сережа настолько прониклись динамовским духом, что не снимают клубные майки даже тут», – приводит слова Овечкина телеграм-канал команды форварда.