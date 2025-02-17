Овечкин о Кузнецове: «Пожелаю ему здоровья, главное – без травм. Кузя всегда знает, что я ему говорю. Он молодец, только вперед»
32-летний форвард СКА пропустил полтора месяца из-за сотрясения мозга. За три матча после возвращения Кузнецов не набрал ни одного очка.
– Насколько травмы, связанные с сотрясением мозга, – серьезная проблема для мирового хоккея? В КХЛ таких случаев в этом сезоне достаточно.
– Тут тяжело все подвести под одну систему. Это же хоккей, контактный вид спорта. Если я скажу, что не надо соперника бить в голову, то это будет смешно.
– Что вы желаете своему бывшему одноклубнику по «Вашингтону» Евгению Кузнецову, который недавно получил сотрясение мозга?
– Самое главное, чего ему пожелаю – это здоровье. Чтобы Кузя обходился без травм. Он всегда знает, что я ему желаю и говорю. Он – молодец. Только вперед! – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фукале об Овечкине и рекорде Гретцки: «Это будет великий момент в истории хоккея. Если пропустить рекордный гол, попадешь в хайлайты с миллионами просмотров»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий