Овечкин о Кузнецове: «Пожелаю ему здоровья, главное – без травм. Кузя всегда знает, что я ему говорю. Он молодец, только вперед»

Александр Овечкин пожелал здоровья Евгению Кузнецову.

32-летний форвард СКА пропустил полтора месяца из-за сотрясения мозга. За три матча после возвращения Кузнецов не набрал ни одного очка.

– Насколько травмы, связанные с сотрясением мозга, – серьезная проблема для мирового хоккея? В КХЛ таких случаев в этом сезоне достаточно.

– Тут тяжело все подвести под одну систему. Это же хоккей, контактный вид спорта. Если я скажу, что не надо соперника бить в голову, то это будет смешно.

– Что вы желаете своему бывшему одноклубнику по «Вашингтону» Евгению Кузнецову, который недавно получил сотрясение мозга?

– Самое главное, чего ему пожелаю – это здоровье. Чтобы Кузя обходился без травм. Он всегда знает, что я ему желаю и говорю. Он – молодец. Только вперед! – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

Фукале об Овечкине и рекорде Гретцки: «Это будет великий момент в истории хоккея. Если пропустить рекордный гол, попадешь в хайлайты с миллионами просмотров»