Овечкин о том, сыграет ли 1500 матчей в НХЛ: «Никогда нельзя загадывать! Вы же видели, у меня была травма»
Александр Овечкин рассказал о строительстве своей академии в Москве.
39-летний капитан «Вашингтона» провел 1465 матчей в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и забросил 879 шайб.
Напомним, Овечкин получил перелом ноги 19 ноября 2024 года в игре с «Ютой». Он вернулся на лед 29 декабря, пропустив 16 матчей.
– У вас есть мечта – провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ?
– Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать!
– Как идет строительство академии вашего имени в Москве?
– Стройка идет полным ходом. Я реально очень рад тому, что академия растет. У нас с ней связаны большие планы, – сказал капитан «Вашингтона».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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