Овечкин о том, сыграет ли 1500 матчей в НХЛ: «Никогда нельзя загадывать! Вы же видели, у меня была травма»

Александр Овечкин рассказал о строительстве своей академии в Москве.

39-летний капитан «Вашингтона» провел 1465 матчей в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и забросил 879 шайб.

Напомним, Овечкин получил перелом ноги 19 ноября 2024 года в игре с «Ютой». Он вернулся на лед 29 декабря, пропустив 16 матчей.

– У вас есть мечта – провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ?

– Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать!

– Как идет строительство академии вашего имени в Москве?

– Стройка идет полным ходом. Я реально очень рад тому, что академия растет. У нас с ней связаны большие планы, – сказал капитан «Вашингтона ».