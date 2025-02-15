Александр Кожевников высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом по голам.

39-летний капитан «Вашингтона » забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

– Сможет ли Овечкин после взятия рекорда Гретцки замахнуться на 1000 шайб в регулярках?

– Это будет зависеть от его желания. Мы можем говорить что угодно, прогнозировать. Но все зависит от Саши – захочет, значит, будет идти к тысяче шайб.

Сейчас главное – побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, чтобы он не догнал Уэйна.

Все‑таки это национальный рекорд, даже не беря в расчет политику. К тому же, никто не захочет, чтобы именно в игре против них этот рекорд побили, – сказал двукратный олимпийский чемпион.