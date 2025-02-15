Кожевников об Овечкине: «Захочет – пойдет к 1000 шайб. Сейчас главное – побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, даже без политики»
39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
– Сможет ли Овечкин после взятия рекорда Гретцки замахнуться на 1000 шайб в регулярках?
– Это будет зависеть от его желания. Мы можем говорить что угодно, прогнозировать. Но все зависит от Саши – захочет, значит, будет идти к тысяче шайб.
Сейчас главное – побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, чтобы он не догнал Уэйна.
Все‑таки это национальный рекорд, даже не беря в расчет политику. К тому же, никто не захочет, чтобы именно в игре против них этот рекорд побили, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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