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«Амур» расторг контракт с Дмитрием Шевченко. У форварда 1+4 в 29 играх в сезоне при полезности «минус 8»

«Амур» расторг контракт с Дмитрием Шевченко.

«По инициативе клуба расторгнут контракт с нападающим Дмитрием Шевченко.  

Хоккейный клуб «Амур» благодарит Дмитрия за работу, за отличные воспоминания, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба из Хабаровска. 

Шевченко перешел в «Амур» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он стал третьим бомбардиром команды, набрав 33 (16+17) очка в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

В текущей регулярке 29-летний форвард провел 29 игр и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 8». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Амура»
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