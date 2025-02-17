«Амур» расторг контракт с Дмитрием Шевченко. У форварда 1+4 в 29 играх в сезоне при полезности «минус 8»

«Амур» расторг контракт с Дмитрием Шевченко.

«По инициативе клуба расторгнут контракт с нападающим Дмитрием Шевченко .

Хоккейный клуб «Амур » благодарит Дмитрия за работу, за отличные воспоминания, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба из Хабаровска.

Шевченко перешел в «Амур» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он стал третьим бомбардиром команды, набрав 33 (16+17) очка в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В текущей регулярке 29-летний форвард провел 29 игр и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 8».