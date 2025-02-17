Гру о 5:2: «Трактор» мог забить 5 голов к третьему периоду, но «Амур» не сдавался, у них была жизнь на льду. Выиграли оба выездных матча, несмотря на непростые перелеты»
Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Амуром».
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился в пользу гостей со счетом 5:2. После второго периода «Трактор» вел 3:1.
«Мне понравилось, как мы начали, создавали много моментов. Во втором периоде тоже было много шансов, могли забить пять шайб к третьему периоду.
У «Амура» была жизнь на льду, они не сдавались. Если бы мы забили все наши моменты, был бы другой сценарий.
Отмечу, что мы выиграли обе игры на выезде, были непростые перелеты», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
«Трактор» победил «Амур» – 5:2. Челябинцы лидируют на Востоке, выиграв 5 из 6 последних матчей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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