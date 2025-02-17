«Трактор» победил «Амур» – 5:2. Челябинцы лидируют на Востоке, выиграв 5 из 6 последних матчей
«Трактор» победил «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Для челябинцев это пятая победа в шести последних матчах. «Трактор» лидирует в Восточной конференции, набрав 80 очков за 58 игр.
«Амур» уступил в пятом матче подряд. В активе хабаровчан 33 очка за 56 игр, команда идет на 11-м месте Востока.
Следующий матч «Трактор» проведет дома с «Ладой» 21 февраля, «Амур» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 февраля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем