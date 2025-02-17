«Трактор» победил «Амур» – 5:2. Челябинцы лидируют на Востоке, выиграв 5 из 6 последних матчей

«Трактор» победил «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в пользу гостей со счетом 5:2.

Для челябинцев это пятая победа в шести последних матчах. «Трактор » лидирует в Восточной конференции, набрав 80 очков за 58 игр.

«Амур» уступил в пятом матче подряд. В активе хабаровчан 33 очка за 56 игр, команда идет на 11-м месте Востока.

Следующий матч «Трактор» проведет дома с «Ладой» 21 февраля, «Амур » сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 февраля.