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«Амур» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ, проиграв «Трактору». У хабаровчан 33 очка за 56 матчей в сезоне

«Амур» лишился шансов на выход в плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ.

Сегодня хабаровчане дома уступили «Трактору» (2:5) и потеряли математические шансы на участие в Кубке Гагарина в этом году.

В текущем сезоне «Амур» набрал 33 очка за 56 матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции.

Ранее первой командой, потерявшей шансы на плей-офф, стал «Барыс».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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