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Дон Черри: «Из Макдэвида не получится хороший тренер, каким бы великим игроком он ни был. Суперзвезды живут в собственном мире»

Дон Черри высказался о шансах Коннора Макдэвида стать тренером.

91-летний хоккейный эксперт обсуждал тему того, что звездным игрокам сложнее обучать других из-за их уникального понимания игры и хоккейных инстинктов.

«Они живут в собственном мире. И из Макдэвида тоже не получится хороший тренер.

Каким бы великим он ни был, из него не получится великого специалиста, потому что суперзвезды находятся в своей реальности», – сказал Дон Черри в своем подкасте Grapevine.

Дон Черри о драках на старте матча Канады и США: «Канадцев это немного сбило с толку. Американцы все спланировали»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoДон Черри
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
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