Дон Черри: «Из Макдэвида не получится хороший тренер, каким бы великим игроком он ни был. Суперзвезды живут в собственном мире»
Дон Черри высказался о шансах Коннора Макдэвида стать тренером.
91-летний хоккейный эксперт обсуждал тему того, что звездным игрокам сложнее обучать других из-за их уникального понимания игры и хоккейных инстинктов.
«Они живут в собственном мире. И из Макдэвида тоже не получится хороший тренер.
Каким бы великим он ни был, из него не получится великого специалиста, потому что суперзвезды находятся в своей реальности», – сказал Дон Черри в своем подкасте Grapevine.
Дон Черри о драках на старте матча Канады и США: «Канадцев это немного сбило с толку. Американцы все спланировали»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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