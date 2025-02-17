Дон Черри о драках на старте матча Канады и США: «Канадцев это немного сбило с толку. Американцы все спланировали»

Дон Черри высказался о драках в матче США и Канады на Турнире четырех наций.

Американцы вышли в финал Турнира четырех наций за счет победы над Канадой (3:1) в Монреале.

В первые 9 секунд матча состоялись сразу 3 драки . Со стороны сборной США в них приняли участие форварды Мэттью Ткачак , Брэди Ткачак и Джей Ти Миллер, со стороны сборной Канады – форварды Брэндон Хэйгл и Сэм Беннетт, а также защитник Колтон Парайко.

«Я думаю, что канадцев это немного сбило с толку. Американцы все спланировали. Драки в самом начале сбили Канаду с толку.

Но в целом я не думаю, что это был решающий вклад», – сказал хоккейный эксперт в своем подкасте Grapevine.

Канада и США устроили безумие – 3 драки за 9 секунд! Америка победила и вышла в финал