Макдэвид о матче с Финляндией: «Это будет похоже на седьмую игру в плей-офф. Нужно победить, многие в сборной Канады бывали в такой ситуации»

Коннор Макдэвид высказался о предстоящем матче Канады с Финляндией.

Встреча пройдет в рамках последнего тура группового раунда Турнира четырех наций.

В случае победы в основное время Канада выйдет в финал, а при любом поражении – вылетит. Если канадцы победят в овертайме, то будут зависеть от исхода игры США – Швеция.

«Это будет похоже на седьмую игру [в серии плей-офф]. Многие парни в нашей команде уже бывали в такой ситуации. Нужно победить», – сказал форвард сборной Канады Коннор Макдэвид .

Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Бродер вошли в 1-ю сборную Канады за 25 лет. Нидермайер, Торнтон и Стэмкос – во 2-ю