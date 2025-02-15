Гру о 2:1 с «Адмиралом»: «Трактор» хочет играть быстро, в атакующий хоккей. Матч мне понравился в целом, но мы еще можем прибавить в игре у ворот»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Адмиралом».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 2:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы хотим играть быстро, в атакующий хоккей. Мы все еще можем прибавить в игре у ворот, но в целом мне очень понравилась игра как на старте матча, так и в целом сегодня.

Вратарь «Адмирала » хорошо провел матч, поэтому счет не такой крупный. Но победа есть победа, она очень важна для нас сейчас», – сказал Бенуа Гру .