Гру о 2:1 с «Адмиралом»: «Трактор» хочет играть быстро, в атакующий хоккей. Матч мне понравился в целом, но мы еще можем прибавить в игре у ворот»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Адмиралом».
Челябинский клуб одержал победу со счетом 2:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы хотим играть быстро, в атакующий хоккей. Мы все еще можем прибавить в игре у ворот, но в целом мне очень понравилась игра как на старте матча, так и в целом сегодня.
Вратарь «Адмирала» хорошо провел матч, поэтому счет не такой крупный. Но победа есть победа, она очень важна для нас сейчас», – сказал Бенуа Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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