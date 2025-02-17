«Хоккей – величайший вид спорта в мире». Биссоннетт после матча США – Канада на Турнире четырех наций
Пол Биссоннетт назвал хоккей величайшим видом спорта в мире.
Экс-игрок клубов НХЛ и один из участников подкаста Spittin’ Chiclets заявил это после матча между Канадой и США (1:3) на групповом этапе Турнира четырех наций.
«Хоккей – величайший вид спорта в мире. Какое счастье быть частью этого вечера», – написал в соцсетях Пол Биссоннетт.
Мэттьюс об игре с Канадой: «Одна из лучших атмосфер, все было наэлектризовано с самого начала. Сборная США еще ничего не сделала – мы здесь, чтобы победить на турнире»
США и Канада выдали шоу на годы вперед. Купер закрыл Ткачаков, но все равно проиграл
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Пола Биссоннетта
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