«Хоккей – величайший вид спорта в мире». Биссоннетт после матча США – Канада на Турнире четырех наций

Пол Биссоннетт назвал хоккей величайшим видом спорта в мире.

Экс-игрок клубов НХЛ и один из участников подкаста Spittin’ Chiclets заявил это после матча между Канадой и США (1:3) на групповом этапе Турнира четырех наций.

«Хоккей – величайший вид спорта в мире. Какое счастье быть частью этого вечера», – написал в соцсетях Пол Биссоннетт .

Мэттьюс об игре с Канадой: «Одна из лучших атмосфер, все было наэлектризовано с самого начала. Сборная США еще ничего не сделала – мы здесь, чтобы победить на турнире»

США и Канада выдали шоу на годы вперед. Купер закрыл Ткачаков, но все равно проиграл