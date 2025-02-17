Мэттьюс об игре с Канадой: «Одна из лучших атмосфер, все было наэлектризовано с самого начала. Сборная США еще ничего не сделала – мы здесь, чтобы победить на турнире»

Остон Мэттьюс рассказал о целях США на Турнире четырех наций.

Американцы оказались сильнее Канады (3:1) в матче второго тура группового раунда. США вышли в финал, досрочно заняв первое место в группе.

«Мы еще ничего не сделали, это всего лишь две игры. Две большие победы, но нам предстоит еще много работы.

В матче с Канадой все было очень здорово. Наверное, это одна из лучших атмосфер на играх, в которых я участвовал. Очень весело. С момента стартового вбрасывания все было наэлектризовано.

Мы хотим выиграть и находимся на турнире для этого. Вот и все. Суть в том, что мы здесь, чтобы победить», – сказал форвард сборной США Остон Мэттьюс .

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