Мэттьюс об игре с Канадой: «Одна из лучших атмосфер, все было наэлектризовано с самого начала. Сборная США еще ничего не сделала – мы здесь, чтобы победить на турнире»
Американцы оказались сильнее Канады (3:1) в матче второго тура группового раунда. США вышли в финал, досрочно заняв первое место в группе.
«Мы еще ничего не сделали, это всего лишь две игры. Две большие победы, но нам предстоит еще много работы.
В матче с Канадой все было очень здорово. Наверное, это одна из лучших атмосфер на играх, в которых я участвовал. Очень весело. С момента стартового вбрасывания все было наэлектризовано.
Мы хотим выиграть и находимся на турнире для этого. Вот и все. Суть в том, что мы здесь, чтобы победить», – сказал форвард сборной США Остон Мэттьюс.
Фетисов о драках в матче Канада – США: «Причиной может быть что угодно – от дискуссий по теме Канады и Америки до личных оскорблений. У всех них двойное гражданство, думаю»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий