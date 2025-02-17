Фетисов о драках в матче Канада – США: «Причиной может быть что угодно – от дискуссий по теме Канады и Америки до личных оскорблений. У всех них двойное гражданство, думаю»
Во втором туре группового этапа Турнира четырех наций команды устроили 3 драки в течение 9 секунд со старта матча.
«В регулярном чемпионате НХЛ достаточно игр, но когда профессионалы выходят на такие турниры в майках сборных, то результат им тоже не безразличен.
Думаю, у всех них давно уже двойное гражданство, и в мое время было выгоднее платить налоги в Америке, чем в Канаде. Возможно, какой-то рьяный американец перед матчем что-то сказал принципиальному канадцу.
Может, ребята соскучились по соревнованиям такого уровня. Можно думать по причине драк все что угодно: от личных оскорблений до дискуссий по теме Канады и Америки», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Напомним, президент США Дональд Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к Америке и сделать ее 51-м американским штатом.
4,4 млн зрителей – средняя аудитория матча США и Канады на американском ТВ. Это на 473% больше того же показателя для встречи команд на Кубке мира-2016
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