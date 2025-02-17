Купер об игре с Финляндией: «Вы должны восхищаться ими. Финны не получают должного уважения, пока не оказываются в финале. Это происходит и на МЧМ, и на ЧМ»
Джон Купер похвалил сборную Финляндии перед игрой с Канадой.
Команды встретятся в третьем туре группового раунда Турнира четырех наций.
«Вы должны восхищаться финнами. Они никогда не получают уважения, которого заслуживают, пока не оказываются в финале, и вы спрашиваете: «Как Финляндия здесь оказалась?»
Но они делают это на молодежных чемпионатах мира и на взрослых. Они всегда, всегда, всегда где-то рядом. Это потому, что они действуют строго, в упорядоченном стиле.
Думаю, все в стране знают, как именно они играют. У них есть индивидуальность», – сказал главный тренер сборной Канады Джон Купер.
Макдэвид о матче с Финляндией: «Это будет похоже на седьмую игру в плей-офф. Нужно победить, многие в сборной Канады бывали в такой ситуации»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем