Купер об игре с Финляндией: «Вы должны восхищаться ими. Финны не получают должного уважения, пока не оказываются в финале. Это происходит и на МЧМ, и на ЧМ»

Джон Купер похвалил сборную Финляндии перед игрой с Канадой.

Команды встретятся в третьем туре группового раунда Турнира четырех наций .

«Вы должны восхищаться финнами. Они никогда не получают уважения, которого заслуживают, пока не оказываются в финале, и вы спрашиваете: «Как Финляндия здесь оказалась?»

Но они делают это на молодежных чемпионатах мира и на взрослых. Они всегда, всегда, всегда где-то рядом. Это потому, что они действуют строго, в упорядоченном стиле.

Думаю, все в стране знают, как именно они играют. У них есть индивидуальность», – сказал главный тренер сборной Канады Джон Купер .

Макдэвид о матче с Финляндией: «Это будет похоже на седьмую игру в плей-офф. Нужно победить, многие в сборной Канады бывали в такой ситуации»