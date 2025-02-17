Валерий Каменский: «Лучшие матчи в истории хоккея прошли между Канадой и Россией/СССР. И мы, и они преподносим это именно так. Ажиотаж перед будущими встречами будет еще больше»
«Ушло ли время принципиальных матчей между Россией и Канадой? Сейчас таких игр нет, но, когда наша сборная будет играть, эти игры всегда будут принципиальными.
Самые лучшие матчи в истории прошли между Канадой и Россией/СССР. И мы, и канадцы преподносим это именно так. Это две сильнейшие школы мирового хоккея. Когда они играют друг против друга, у таких матчей всегда большая реклама. И в России, и в Канаде ажиотаж перед будущими встречами будет еще больше.
Смогла бы сейчас наша сборная на равных играть с Канадой? Конечно, смогла бы. Наши русские ребята сейчас играют на ведущих ролях в клубах НХЛ. И вратарская линия, и все остальные у нас очень сильные.
Можно было бы собрать команду, которая оказала бы серьезную конкуренцию», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию.
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