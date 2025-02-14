Андрей Коваленко о России и турнирах ИИХФ: «Наше возвращение не за горами. Как только до Европы дойдет, что США меняют свой курс, начнутся быстрые перемены в мировом спорте»
Сборные России отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года.
– Можем ли мы вернуться на мировую арену раньше Кубка мира-2028?
– Судя по тому, что происходит в мировой политике в последние дни, наше возвращение не за горами. Как только до Европы дойдет, что США меняют свой курс, начнутся быстрые перемены в мировом спорте.
Может, хоккей здесь не будет в первых рядах, поскольку в ИИХФ сильны позиции стран, которые увлеклись русофобией – Швеции, Финляндии, к сожалению, даже Чехии. Но, думаю, и они постепенно протрезвеют.
– То есть нашим хоккеистам постепенно можно готовиться?
– На мой взгляд, эта бредовая ситуация, когда политиканы рулят спортом, в ближайшие годы изменится. И НХЛ в этом плане – наш союзник, – сказал олимпийский чемпион.
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