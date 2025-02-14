Андрей Коваленко о России и турнирах ИИХФ: «Наше возвращение не за горами. Как только до Европы дойдет, что США меняют свой курс, начнутся быстрые перемены в мировом спорте»

Андрей Коваленко высказался о возможности возвращения России на турниры ИИХФ.

Сборные России отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года.

– Можем ли мы вернуться на мировую арену раньше Кубка мира-2028?

– Судя по тому, что происходит в мировой политике в последние дни, наше возвращение не за горами. Как только до Европы дойдет, что США меняют свой курс, начнутся быстрые перемены в мировом спорте.

Может, хоккей здесь не будет в первых рядах, поскольку в ИИХФ сильны позиции стран, которые увлеклись русофобией – Швеции , Финляндии , к сожалению, даже Чехии . Но, думаю, и они постепенно протрезвеют.

– То есть нашим хоккеистам постепенно можно готовиться?

– На мой взгляд, эта бредовая ситуация, когда политиканы рулят спортом, в ближайшие годы изменится. И НХЛ в этом плане – наш союзник, – сказал олимпийский чемпион.