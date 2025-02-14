Кожевников о Кубке мира: «Он просто убьет ЧМ. НХЛ давно этого хотела. Шансы участия России большие. Турнир пройдет без этого француза и его ИИХФ»

Александр Кожевников высказался о возможном участии России в Кубке мира – 2028.

Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

– Думаю, шансы нашего участия большие. Турнир пройдет без этого француза и его ИИХФ . Там будут собраны лучшие игроки, а они где? Как раз в НХЛ.

Турнир сулит большой заработок, сыграют звезды из Канады , США, России, так что будет интересно.

– Станет ли Кубок мира альтернативой чемпионату мира?

– Безусловно, он его просто убьет. НХЛ давно этого хотела, можно даже не сомневаться, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .