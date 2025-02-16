Хендерсон о Суперсерии-72: «Проблема в том, что мы ненавидели их, а надо было – систему. Такие парни, как Третьяк, замечательные люди. Они, как и мы, хотели воспитывать детей, сделать жену счастливой»
Пол Хендерсон поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972.
Сборная СССР провела с Канадой восемь матчей: канадцы одержали 4 победы, СССР – 3, одна встреча завершилась ничьей.
«Проблема в том, что мы ненавидели их, а надо было ненавидеть систему. Потому как теперь я с ними знаком, и такие парни, как Владислав Третьяк, замечательные люди.
Они, как и мы, старались сделать жену счастливой, воспитывать детей. Я узнал их поближе, они просто потрясающие люди, но в 72-м мы их ненавидели. Возможно, Бобби Кларк чуть больше, чем остальные, но так или иначе…», – сказал бывший нападающий сборной Канады Пол Хендерсон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Hockey News
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