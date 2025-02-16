Участник Суперсерии-72 Силинг: «Мы знали, что если Канада проиграет, советы будут трубить, что их образ жизни лучше. Я не был на настоящей войне, но я был в окопах вместе с 34 парнями»
Сборная СССР провела с Канадой восемь матчей: канадцы одержали 4 победы, СССР – 3, одна встреча завершилась ничьей.
«Это был разгар холодной войны, и этот матч преподносился именно так. Наш образ жизни, демократия против коммунизма. Мы знали, что если проиграем, советы будут трубить о том, что их образ жизни лучше.
Это пронизывало все. От этого было не скрыться. И то, что происходит сегодня, похоже на то, что было тогда. Это была война. Я никогда не был на настоящей войне, к счастью, но я был в окопах вместе с 34 парнями», – сказал защитник сборной Канады на Суперсерии-1972 Род Силинг.
Накануне канадские болельщики освистали гимн США перед игрой на Турнире четырех наций. Встреча закончилась победой США (3:1).
Отношения между странами обострились, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.
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