Бобби Кларк о Третьяке: «Владислав нравился мне как человек, мы были друзьями на расстоянии. Он изменил всю вратарскую игру, вероятно»
– Владислав Третьяк рассказал, что вы с ним как раз в 76-м подружились и подарили ему шикарный перстень с национальными символиками СССР и Канады, а также наручные часы. Более того, вы пригласили его к себе домой, а затем – в магазин одежды, где подарили ему классные вещи бесплатно. Что вы помните о том визите вратаря?
– Мне очень нравился Третьяк как человек. Он был чрезвычайно дружелюбным. Не помню, как мы познакомились, но он приходил ко мне домой, я знакомил его с женой.
По-моему, у меня тогда только родился сын, и у него был маленький ребенок. Но в любом случае я знал этот магазин, мы пошли туда, купили ему кое-какую одежду. И стали друзьями на расстоянии. Очевидно, что мы не могли видеться друг с другом очень часто, но он мне нравился. Хороший парень!
– Он и сейчас очень тепло о тех встречах вспоминает. Я прочитал слова, написанные в Зале хоккейной славы в Торонто, что до Суперсерии-72 никто в Канаде не знал Третьяка, но за те восемь игр он стал членом каждой канадской семьи.
– Все любят великих вратарей. И он был интересным по стилю голкипером, очень акробатичным. Из наших таким можно назвать только Тони Эспозито. Но большинство канадских вратарей тогда играли в стиле стендап. Кен Драйден стоял, не опускался на колени – но Третьяк, вероятно, изменил всю вратарскую игру. Они вместе с младшим Эспозито. Позже пришел Патрик Руа, далее – Мартин Бродер, – сказал бывший игрок сборной Канады.
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