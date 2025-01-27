Бобби Кларк за участие России в Олимпиаде: «Команда высшего уровня, они должны там быть. Долбаная политика! Советские игроки тоже могут быть не рады происходящему»

Бобби Кларк поддержал возможное возвращение сборной России на Олимпиаду.

– Линдрос недавно сказал мне, что понимает, по каким причинам сборная России не играет в международных турнирах, но как фанат хоккея сожалеет об этом, поскольку хочет, чтобы в Олимпиадах, чемпионатах и Кубках мира участвовали все сильнейшие. Что думаете по этому поводу?

– Да, это верно, поскольку та же Олимпиада – это что-то огромное. Очевидно, что Советы (Кларк имеет в виду сборную России – Спортс’’) – команда высшего уровня, как и канадцы, американцы, шведы, финны... Они должны быть на Олимпиаде.

Матчи с участием всех сильнейших поднимают мировой интерес к хоккею. Кубок Канады в свое время был хорош, но его тоже больше нет.

– Доминик Гашек вообще считает, что россиянам из-за ситуации на Украине сейчас не место в НХЛ. Как относитесь к такому мнению?

– Не думаю, что это правильное утверждение. То, что происходит на международном уровне, – наказание обычных спортсменов за действия их правительства. Но ведь советские (российские – Спортс’’) игроки тоже могут быть не рады тому, что происходит. Долбаная политика!

– Вы сами жалеете, что не смогли поучаствовать в Олимпиаде, поскольку НХЛ и МОК во времена вашей игры не объединяли усилий?

– Я бы с удовольствием... Но для нас потребность сыграть за свою страну удовлетворила та же Суперсерия-72, – сказал бывший игрок сборной Канады.