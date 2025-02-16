Брэди Ткачак о выходе США в финал Турнира 4 наций: «Впереди большой матч против Швеции. Мы знаем, что поставлено на карту, и не остановимся, пока не достигнем цели»
Брэди Ткачак высказался о выходе США в финал Турнира четырех наций.
Победив Канаду (3:1), команда гарантировала себе первое место в группе вне зависимости от исхода матчей последнего тура.
«Здорово, что мы гарантировали себе участие в финале, но впереди большой матч против Швеции. Легко на этом успокоиться, но я не думаю, что кому-то из нашей команды придет в голову мысль, что мы довольны своим уровнем игры.
Мы знаем, что поставлено на карту. Знаем, какой была цель с самого начала, и я не думаю, что мы остановимся, пока не достигнем ее», – сказал форвард сборной США Брэди Ткачак.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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