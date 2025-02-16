Мэттью Ткачак о хите Макэвоя на Макдэвиде: «Один из самых жестких ударов, что я видел. Мы передали сообщение – Канада забила, арена ревет, но выходит Чарли и бьет Коннора»

Мэттью Ткачак высказался о силовом приеме Чарли Макэвоя на Конноре Макдэвиде.

В матче группового этапа Турнира четырех наций США обыграли Канаду со счетом 3:1. В середине первого периода при 1:0 в пользу Канады защитник «Бостона» жестким силовым приемом встретил нападающего «Эдмонтона» на входе в зону.

«Мы передали сопернику сообщение в этом эпизоде. Возможно, это один из решающих моментов игры. Они только что забили гол, арена ревела, и тут выходит Чарли и бьет Макдэвида – один из самых жестких хитов, что я видел.

Мы отлично справились с эмоциями и били соперника, но Чарли был невероятен сегодня и вел за собой всю защиту. Он был одним из наших лучших игроков, а все остальные следовали за ним», – сказал форвард сборной США Мэттью Ткачак .

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