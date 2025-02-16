«В США хоккейный бум уже много лет, а у Канады наоборот застой какой-то. Поэтому и результат такой». Крикунов о победе американцев в матче Турнира четырех наций
Владимир Крикунов высказался о победе США над Канадой.
Встреча в рамках Турнира четырех наций прошла в субботу и завершилась победой американской сборной со счетом 3:1.
«Должен сказать, что уже довольно много лет в США происходит хоккейный бум. Поэтому и результат на Турнире четырех наций такой. Немало ребят моих там работает – Скобрев, например. Все они рассказывают, как в Штатах на подъеме хоккей.
Так что ничего удивительного, что они лидируют в таблице. Тогда как у Канады наоборот застой какой-то последние годы», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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