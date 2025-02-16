Майоров о «Спартаке»: «Многовато пропускаем, но важно, что команда не сдается, бьется до конца»

Борис Майоров оценил игру «Спартака» в последних матчах.

В субботу красно-белые одержали волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4.

«Важно, что команда не сдается, она бьется до конца. Многовато пропускаем, да, я поднимаю руки – это факт, который никто оспорить не может. Но это забота тренерского штаба», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Спартак» занимает 3-е место в таблице Западной конференции.