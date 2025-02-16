Мэттью Ткачак о драках в игре США – Канада: «Мы были во враждебной среде и хотели показать, что не отступим. После третьего боя здание задрожало, было очень весело»

Мэттью Ткачак прокомментировал драки в матче США и Канады.

Встреча в рамках второго тура группового этапа Турнира четырех наций завершилась победой американцев со счетом 3:1. В первые девять секунд матча состоялись сразу 3 драки.

«Мы были во враждебной среде и хотели показать, что не отступим. Сборная Канады добилась огромного успеха, в ней собраны одни из лучших игроков в мире.

Мы посчитали, что в такой обстановке самое время это сделать. Было очень весело. Надо отдать должное и канадцам: они делали то же самое, что и мы.

Был мощный выброс энергии с обеих сторон, а после третьей драки здание задрожало. Мне не терпится пересмотреть их», – сказал форвард сборной США Мэттью Ткачак .

Канада и США устроили безумие – 3 драки за 9 секунд! Америка победила и вышла в финал