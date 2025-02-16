Купер об 1:3 с США: «У Канады есть команда, которой не все равно – мы прошли этот тест. Теперь нужно кое-что подправить и победить Финляндию»
Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 3:1 в пользу американцев.
«Мы видим некоторые моменты и обратим на них внимание. Но неважно, кто ты, Скотти Боумэн или другой тренер, это не сработает, если у тебя нет команды, которой не все равно. И этот тест мы сегодня прошли. У нас есть команда, которой не все равно.
Результат печален. Но я не думаю, что кто-то сможет сказать, что парни не заступались, не переживали друг за друга и не играли с энтузиазмом. Когда у вас это есть, то возможности команды безграничны.
И в этом плане я очень горжусь ребятами. Теперь нам предстоит кое-что подправить и найти способ победить Финляндию», – сказал главный тренер сборной Канады Джон Купер.
Мэттью Ткачак о драках в игре США – Канада: «Мы были во враждебной среде и хотели показать, что не отступим. После третьего боя здание задрожало, было очень весело»
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