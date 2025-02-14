  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Назаров: «Коллаборация национальных лидеров России и США стала мировым трендом, рубль укрепился на несколько пунктов. Все благодаря тому, что мы идем вперед единой семьей»
17

Андрей Назаров: «Коллаборация национальных лидеров России и США стала мировым трендом, рубль укрепился на несколько пунктов. Все благодаря тому, что мы идем вперед единой семьей»

Андрей Назаров поздравил Виктора Козлова с 50-летием и высказался о политике.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно выходит на финишную прямую, каждый день болельщиков ждут интересные матчи. Например, сегодня снова яркая вывеска: «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Хочу поздравить с 50-летием главного тренера уфимцев Виктора Козлова, моего давнего товарища, с которым мы вместе прошли многое. В 90-е выступали в московском «Динамо», стали чемпионами страны, а дальше наши пути пересеклись в НХЛ, в «Сан-Хосе».

Помню, как злой тренер Дэррил Саттер разбил наш дуэт: Виктора обменяли во «Флориду», а меня – в «Тампу». Получается, что, даже сменив команды, мы, по сути, оставались соседями. Желаю Вите и его команде всего самого доброго и более удачного выступления в плей-офф.

Мы видим, что нынешняя коллаборация национальных лидеров двух держав – России и США – стала мировым трендом. Одним звонком рубль укрепился на несколько пунктов, о чем не могла мечтать даже глава Центробанка [Эльвира Набиуллина].

Все это благодаря тому, что мы все идем вперед единой семьей и не оглядываемся назад. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «Старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoСалават Юлаев
Эльвира Набиуллина
logoВладимир Путин
logoДэррил Саттер
logoНХЛ
logoКХЛ
logoДональд Трамп
logoЧемпионат.com
logoАк Барс
logoВиктор Козлов
Политика
болельщики
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о Турнире четырех наций без России: «Без одной из сильнейших сборных планеты турнир проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярке КХЛ»
30вчера, 09:35
Андрей Назаров: «Старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»
2811 февраля, 13:15
Назаров о КХЛ: «Впереди ключевой отрезок регулярки. Плей-офф получится интересным. Стоит ожидать массу сюрпризов»
510 февраля, 08:15
Рекомендуем
Главные новости
«УГМК-Арену» откроют 10 марта матчем «Автомобилиста» с ЦСКА. Стадион строился с 2019 года и вмещает 12 тысяч зрителей
425 минут назад
Защитник Швеции Экхольм о России на Кубке мира-2028: «Сегодня это немыслимо, согласен с нашей федерацией»
20сегодня, 09:58
Казахстан стал чемпионом Азиады, победив Японию в финале – 5:0. Команда Болякина с 11 хоккеистами «Барыса» выиграла 8 матчей из 8 с разницей шайб – 73:4
9сегодня, 09:40
Любушкин о радужных свитерах в НХЛ: «Проблема, когда это пропагандируют. Детям прививают неправильные ценности, они видят и считают это нормой. Лига отменила традицию, больше ее нет»
47сегодня, 09:15
КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», «Локомотив» в гостях у «Северстали»
31сегодня, 09:02
Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»
31сегодня, 08:45
Алтыбармакян о Губерниеве на Матче звезд: «Он высосал меня энергетически, голова чуть не задымилась. Думал, что могу так, но есть профессионалы с большой буквы»
7сегодня, 08:12
Андрей Коваленко о России и турнирах ИИХФ: «Наше возвращение не за горами. Как только до Европы дойдет, что США меняют свой курс, начнутся быстрые перемены в мировом спорте»
6сегодня, 07:40
Роман Ротенберг: «Мы увидим лучшего Кузнецова, он обязательно наберет кондиции. Игровой тонус только через матчи набирается. Надо спокойно к этому относиться»
22сегодня, 07:25
Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова задержан в Новосибирске
39сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Летунов о рукопожатиях после игры: «Можно убрать, они не особо важны. В Северной Америке они есть только в плей-офф, но мы так проявляем уважение к сопернику»
39 минут назад
Дэй о хоккее на валенках: «Весело, но играть тяжело и опасно – они были большими. Мне в Челябинске хорошо, люди относятся дружелюбно»
3сегодня, 09:25
Салливан о братьях Ткачаках в одном звене: «Великий момент. Они яростно соревнуются и привносят в сборную США настрой, заражающий остальных»
сегодня, 08:33
Мэттью и Брэди Ткачаки – 1-й дуэт братьев с дублями в матче турнира сборных под эгидой НХЛ. Они повторили рекорд семьи по голам за игру – их отец Кит 4 раза забил России в 2004-м
3сегодня, 07:55
Брэди Ткачак о матче США – Канада: «Он будет важнейшим в моей карьере. Это больше, чем просто хоккей»
2сегодня, 07:10
Тренер Финляндии про 1:6 от США: «Мы оказались не готовы к тому, что произошло в начале 3-го периода. Я не знаю, что случилось»
2сегодня, 06:50
23-летний Болди – самый молодой игрок сборной США с 1991 года с 2 очками в матче международного турнира НХЛ
сегодня, 06:25
Кадейкин о том, что в КХЛ растет посещаемость: «А с чего трибуны должны быть пустыми? Сейчас хороший уровень у лиги. Конкуренция повысилась – даже на Западе»
1сегодня, 05:45
Александров сделал дубль в матче АХЛ с «Милуоки». У форварда 23 очка в 23 играх за фарм «Сент-Луиса»
2сегодня, 04:00
Фаворит драфта НХЛ-2025 Миса первым в сезоне OHL набрал 100+ очков – за 48 игр. У форварда «Сагино» 2+1 в игре с «Грейхаундс», у Чернышова – 2+2
7сегодня, 03:46
Рекомендуем