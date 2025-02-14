Андрей Назаров: «Коллаборация национальных лидеров России и США стала мировым трендом, рубль укрепился на несколько пунктов. Все благодаря тому, что мы идем вперед единой семьей»
«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно выходит на финишную прямую, каждый день болельщиков ждут интересные матчи. Например, сегодня снова яркая вывеска: «Салават Юлаев» – «Ак Барс».
Хочу поздравить с 50-летием главного тренера уфимцев Виктора Козлова, моего давнего товарища, с которым мы вместе прошли многое. В 90-е выступали в московском «Динамо», стали чемпионами страны, а дальше наши пути пересеклись в НХЛ, в «Сан-Хосе».
Помню, как злой тренер Дэррил Саттер разбил наш дуэт: Виктора обменяли во «Флориду», а меня – в «Тампу». Получается, что, даже сменив команды, мы, по сути, оставались соседями. Желаю Вите и его команде всего самого доброго и более удачного выступления в плей-офф.
Мы видим, что нынешняя коллаборация национальных лидеров двух держав – России и США – стала мировым трендом. Одним звонком рубль укрепился на несколько пунктов, о чем не могла мечтать даже глава Центробанка [Эльвира Набиуллина].
Все это благодаря тому, что мы все идем вперед единой семьей и не оглядываемся назад. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»
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