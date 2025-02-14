Андрей Назаров поздравил Виктора Козлова с 50-летием и высказался о политике.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно выходит на финишную прямую, каждый день болельщиков ждут интересные матчи. Например, сегодня снова яркая вывеска: «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Хочу поздравить с 50-летием главного тренера уфимцев Виктора Козлова , моего давнего товарища, с которым мы вместе прошли многое. В 90-е выступали в московском «Динамо», стали чемпионами страны, а дальше наши пути пересеклись в НХЛ, в «Сан-Хосе».

Помню, как злой тренер Дэррил Саттер разбил наш дуэт: Виктора обменяли во «Флориду», а меня – в «Тампу». Получается, что, даже сменив команды, мы, по сути, оставались соседями. Желаю Вите и его команде всего самого доброго и более удачного выступления в плей-офф.

Мы видим, что нынешняя коллаборация национальных лидеров двух держав – России и США – стала мировым трендом. Одним звонком рубль укрепился на несколько пунктов, о чем не могла мечтать даже глава Центробанка [Эльвира Набиуллина ].

Все это благодаря тому, что мы все идем вперед единой семьей и не оглядываемся назад. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров .

Андрей Назаров: «Старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»