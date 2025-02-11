Андрей Назаров: «Старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о возобновлении КХЛ и о политике.

Ранее Александр Овечкин спрогнозировал победу «Динамо» в предстоящем матче против СКА .

«Сегодня в КХЛ большой игровой день, много интересных матчей. Все отдохнули, Матч звезд позади, регулярный чемпионат возобновился.

Здорово, что Александр Овечкин не забывает про наше московское «Динамо», поддерживает клуб и желает ему успехов и побед. Желаем Саше только всего хорошего.

Тем временем наши новые старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Мы идем плечом к плечу к своей цели. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров .

Овечкин о матче «Динамо» – СКА: «Будет 5:1 в пользу «Динамо». Ротенберг сделал только одну клюшку, а надо – на всю команду»