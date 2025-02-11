Андрей Назаров: «Старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»
Андрей Назаров высказался о возобновлении КХЛ и о политике.
Ранее Александр Овечкин спрогнозировал победу «Динамо» в предстоящем матче против СКА.
«Сегодня в КХЛ большой игровой день, много интересных матчей. Все отдохнули, Матч звезд позади, регулярный чемпионат возобновился.
Здорово, что Александр Овечкин не забывает про наше московское «Динамо», поддерживает клуб и желает ему успехов и побед. Желаем Саше только всего хорошего.
Тем временем наши новые старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Мы идем плечом к плечу к своей цели. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Овечкин о матче «Динамо» – СКА: «Будет 5:1 в пользу «Динамо». Ротенберг сделал только одну клюшку, а надо – на всю команду»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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