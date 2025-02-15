Игорь Ларионов: «Я против рукопожатий после матчей. Это не футбол, а хоккей – битва на льду, борьба»
В субботу «Торпедо» уступило «Спартаку» (4:7). Клуб вел со счетом 4:0 к 29-й минуте, но проиграл.
– Как считаете, нужно ли после таких матчей с высоким градусом отменить послематчевые рукопожатия и оставить их после окончания серии плей-офф?
– Я считаю, что рукопожатий вообще не должно быть. С самого старта лиги я сказал, что рукопожатия должны быть только после серии плей-офф, это правильно.
Понятно, что после матчей это джентльменский знак и так далее, но это игра, эмоции, особенно когда играешь на арене с десятью тысячами болельщиков.
Я не сторонник того, чтобы игроки разговаривали после матчей. Это не футбол, а хоккей – это битва на льду, борьба. И эмоции напоказ должны быть спрятаны внутри каждого игрока.
После матча, за кулисами вообще без проблем, но я всегда был против рукопожатий. Это мое мнение и не знаю, как отреагирует на это лига, но такого быть не должно, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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