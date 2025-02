Панарин об отстранении России: «Это грустно. Хочется играть на международных турнирах и представлять свою страну. Я знаю, что игроки не против нашего участия»

Артемий Панарин высказался об отстранении России от турниров.

13 февраля стартовал Турнир четырех наций. Россия не была приглашена на соревнование.

Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ . Сообщалось, что МОК решит вопрос допуска России на ОИ-2026 после выборов президента организации.

«Это довольно грустно, потому что всегда хочется играть на международных турнирах и представлять свою страну.

Это грустно, но мы ничего не можем поделать.

Одно я знаю: большинство игроков, вероятно, хотят, чтобы мы могли участвовать в этих турнирах. Я знаю, что игроки не против этого», – приводит слова форварда «Рейнджерс » Артемия Панарина The Hockey News со ссылкой на The New York Post.