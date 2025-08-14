  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о КХЛ: «Потолок зарплат позволяет увеличить конкуренцию. Можно видеть это на примере последних сезонов: регионы поверили, что могут побеждать, интерес колоссальный»
3

Фетисов о КХЛ: «Потолок зарплат позволяет увеличить конкуренцию. Можно видеть это на примере последних сезонов: регионы поверили, что могут побеждать, интерес колоссальный»

Вячеслав Фетисов считает, что конкуренция в КХЛ увеличивается.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

«Я все время выступал за то, чтобы в КХЛ был потолок зарплат. Он в принципе позволяет увеличить конкуренцию в спорте.

Можно видеть это на примере последних сезонов КХЛ: конкуренция увеличиваются, интерес колоссальный, регионы поверили, что они могут побеждать, поэтому в этом сезоне я жду нового чемпиона в КХЛ», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВячеслав Фетисов
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
потолок зарплат
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о канадских тренерах в КХЛ: «Я за конкуренцию, если специалисты высокого уровня. У них свои методики»
1сегодня, 13:48
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал Трампу пас – спорт испокон веков призван быть миротворцем. Хоккейная дипломатия рано или поздно сработает»
48сегодня, 08:23
Фетисов о встрече Путина и Трампа: «У президентов России и США достаточно вопросов для обсуждения, помимо спорта. Две великие страны могут повлиять на ситуацию на планете»
37вчера, 17:14
Главные новости
Агент Кузнецова о поиске клуба в НХЛ: «Пока все на стадии переговоров, дедлайна нет. Возможности перехода в «Шанхай» не вижу»
10 минут назад
Генменеджер «Авангарда» о Маклауде: «Его агенты консультируются с НХЛ. Он попросил 2 недели на решение вопросов. В понедельник этот срок истечет, и мы еще раз свяжемся с Майклом»
4сегодня, 17:19
Контрольный матч. «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»
4сегодня, 16:56
Рябыкин об уходе Ливо из «Салавата»: «Шансы на плей-офф уменьшаются без такого игрока. Думаю, они не от хорошей жизни его расторгли. Видно, нет денег на него»
1сегодня, 16:43
Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Появилась информация, что в Америке ряд клубов проявляет интерес. Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться»
1сегодня, 16:30
Скворцов о Ротенберге: «Было бы интересно посмотреть на него в качестве тренера «Сочи», увидеть выход клуба в плей-офф»
10сегодня, 15:37
Ружичка продлит контракт со «Спартаком» на 2 года (ТАСС)
14сегодня, 15:25
Плющев о словах Пулккинена: «Не первая проститутка, которая берет деньги, а потом кричит: «Извините, я не хотел. И вообще я хороший»
7сегодня, 15:16
Васильев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «На Западе либеральное гнилье, их ценности – предать, оболгать, сделать подлость. У русских другая мораль, основанная на Священном Писании»
13сегодня, 14:23
Фетисов о канадских тренерах в КХЛ: «Я за конкуренцию, если специалисты высокого уровня. У них свои методики»
1сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о состоянии Билялова: «Он восстановился, ближайший матч сыграет уже Тимур. Подготовка «Ак Барса» продолжается, работы еще предстоит много»
28 минут назад
Бахмутов о КХЛ: «Многие замахнутся на плей-офф. «Шанхай», Кравец с «Барысом». Про Крикунова в «Сочи» не надо забывать. Нас ждет очень интересная регулярка»
46 минут назад
Бердин об игре клюшкой: «Это мой стиль. Рад, что в «Ак Барсе» это приветствуются. Если тренеры будут за, я буду чаще так действовать»
56 минут назад
Скворцов о Ларионове: «Как любому гению, ему трудно донести до игроков, что конкретно нужно делать в последовательности событий, чтобы пришел результат. Тренер он еще начинающий»
2сегодня, 17:08
Серебряков о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Окунулись в атмосферу города, окультурились и получили замечательные эмоции. Нам сделали отличную программу»
1сегодня, 16:54
Майоров о лимите на легионеров в РПЛ: «11 на поле и 8 из них могут быть иностранцами. Куда мы идем? Это с «Зенита» началось»
25сегодня, 16:17
Ложкин стал спортивным директором «Шанхая»
1сегодня, 15:59
«Трактор» подписал просмотровый контракт с Крощинским
сегодня, 15:49
Отец защитника «Анахайма» Гудаса вошел в штаб Кравеца в «Барысе»
сегодня, 14:55
Гендиректор «Авангарда» о сборах в Петербурге: «Лучший город на земле в хорошую погоду. Плюс здесь наши спонсоры, акционеры. Дай Бог, станет традицией»
3сегодня, 14:35