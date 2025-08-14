Фетисов о КХЛ: «Потолок зарплат позволяет увеличить конкуренцию. Можно видеть это на примере последних сезонов: регионы поверили, что могут побеждать, интерес колоссальный»

Вячеслав Фетисов считает, что конкуренция в КХЛ увеличивается.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив ».

«Я все время выступал за то, чтобы в КХЛ был потолок зарплат. Он в принципе позволяет увеличить конкуренцию в спорте.

Можно видеть это на примере последних сезонов КХЛ: конкуренция увеличиваются, интерес колоссальный, регионы поверили, что они могут побеждать, поэтому в этом сезоне я жду нового чемпиона в КХЛ », – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.