Прибыльский о «Тракторе»: «Все сделано для того, чтобы прийти к Кубку Гагарина. В прошлом сезоне немного не хватило. Город живет хоккеем, все поддерживают команду»
Андрей Прибыльский высказался о новом контракте с «Трактором».
– Ты подписал новый двухлетний контракт. Означает ли это, что тебя в Челябинске все устраивает?
– Конечно! Мне здесь все нравится — и организация, и болельщики. Город живет хоккеем, все поддерживают команду. Все сделано для того, чтобы прийти к Кубку. В прошлом сезоне немного не хватило.
К своим целям тоже иду, не останавливаясь. Нужно закрепиться в основном составе, постоянно играть и набирать очки. Хочется выполнить все — и Кубок завоевать, и личных целей достичь, – сказал защитник «Трактора» Андрей Прибыльский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
