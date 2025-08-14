Прибыльский о «Тракторе»: «Все сделано для того, чтобы прийти к Кубку Гагарина. В прошлом сезоне немного не хватило. Город живет хоккеем, все поддерживают команду»

Андрей Прибыльский высказался о новом контракте с «Трактором».

– Ты подписал новый двухлетний контракт. Означает ли это, что тебя в Челябинске все устраивает?

– Конечно! Мне здесь все нравится — и организация, и болельщики. Город живет хоккеем, все поддерживают команду. Все сделано для того, чтобы прийти к Кубку. В прошлом сезоне немного не хватило.

К своим целям тоже иду, не останавливаясь. Нужно закрепиться в основном составе, постоянно играть и набирать очки. Хочется выполнить все — и Кубок завоевать, и личных целей достичь, – сказал защитник «Трактора » Андрей Прибыльский .